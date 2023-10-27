通行費、停車費詐騙又有新招！遠通電收今日表示，近日發現詐騙集團正大量發送催繳簡訊，並製作假的刷卡繳費頁面，騙取民眾填寫身分證字號、卡號等個資進行盜刷，提醒民眾若簡訊或email沒有顯示車號，就是詐騙訊息。

詐騙集團看準民眾擔心逾期的守法心態，屢屢透過簡訊、iMessage、電子郵件email等方式，亂槍打鳥廣發詐騙訊息，近期更仿冒品牌網頁及刷卡頁面，企圖以假亂真盜取民眾車號、身分證及信用卡號等重要個資。

遠通電收強調，無論ETC通行費、停車費等費用相關簡訊或email電子郵件，只要「沒有顯示車號」都是詐騙，請民眾無須理會直接刪除，並即時通報165反詐騙諮詢專線。

遠通提醒民眾，收到沒有顯示車號的簡訊或電子郵件，請立即刪除，更不要點擊任何刷卡、繳費連結。收到費用相關通知時，除可先透過遠通網站、ETC App、uTagGo App主動查詢，也可以申辦「eTag自動儲值」、「eTag停車扣繳」服務，正常使用之下不會產生任何欠費。