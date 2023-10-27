韓國男偶像天團BIGBAND成員G-Dragon（權志龍）日前遭爆出涉嫌染毒，遭到警方立案，且他過去就曾因呼麻陽性進檢察院。GD今（27日）透過律師發聲否認吸毒，但他已被禁止出境防止逃跑到國外；沒想到GD涉毒還未定讞，7月才與他變成好友的天才球星李剛仁立刻大動作切割，引起網友熱議。

近期韓國演藝圈接連爆出大咖男星染毒，先是實力派演員李善均，沒想到BIGBAND成員GD在12年前呼麻後又碰毒品，遭到警方立案調查；不過，GD在沉默2日後透過律師發聲，否認自己吸毒一事，但最新情形是他和李善均都被禁止出境，甚至還有意下拘捕令，全案仍在偵查中，進度不對外公開。

李剛仁在GD染毒消息曝光後，不僅刪除兩人在7月的合照，更取消追蹤GD，大動作切割引起討論。（圖／摘自李剛仁Instagram）

在GD再次涉毒消息曝光後，眼尖網友注意到，今年7月才與GD成為好友的韓國天才球星李剛仁，突然刪除兩人在社群的合照，甚至取消追蹤GD帳號，迅速大動作切割，令網友很驚訝，「能閃趕快閃，不要被牽扯才好」、「大好職業人生不能因為交錯朋友受到影響啊」。

李剛仁是韓國近年高人氣足球球星，目前隸屬於巴黎勝日耳曼隊，7月隨球團到日本大阪辦活動時，認識GD還變成好友，彼此都在社群曬出合照外，還同時互相追蹤Instagram帳號。

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