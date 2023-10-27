大陸經濟觀察網27日報導，中國知名公共衛生專家、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友因病於2023年10月27日不幸去世，享年60歲。數位吳尊友同事、生前好友證實此一消息。

公開資料顯示，1963年6月，吳尊友出生於安徽黃山。1980年，參加高考，考入安徽醫科大學衛生系，先後獲得學士、碩士學位。1988年，吳尊友畢業後，進入安徽省防疫站工作。

1991年至1992年，吳尊友就讀於加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生專業，獲碩士學位；1992年—1995年，就讀於加州大學洛杉磯分校流行病學專業，獲博士學位。

博士畢業後，吳尊友回國開始從事防治愛滋病工作。2003年，又參與「非典」（SARS）防治工作。

2005年，吳尊友任中國疾控性病愛滋病預防控制中心主任。2017年4月，任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家。

2020年年初，新冠疫情爆發初期，吳尊友即參與中國新冠肺炎疫情防控一線工作，為公眾所熟悉

2023年1月，吳尊友當選為第十四屆全國政協委員。