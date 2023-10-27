為心儀的網紅投票，就有機會拿到臺北網紅節嚴選良品的好禮。2023臺北網紅節「TY Star網紅獎」人氣選拔活動，每位參賽者都在自己的社群上，大力催票。為了感謝粉絲踴躍投票支持，主辦單位同步舉辦「天天投天天送」活動，每天從投票的粉絲中，抽出3位幸運兒，贈送每人一份臺北網紅節嚴選良品當禮物。

今年TY Star網紅獎吸引逾200位參賽者報名，為吸引粉絲投票，網紅直播主想出各種催票方法。以正在進行中的月亮組為例，暫居第一名的羅嵐就以編號44的諧音，喊出「投我44，事事都得力」當口號，好唸又好記，另外「給力羅嵐，44得力」則猶如職棒場邊的啦啦隊呼。

第2名的阿夾魔術室則推出投票的「教戰手冊」，教粉絲怎麼投票才能最省時省力，還能成功為他快速灌票，據說1天之內，IG粉絲就為他增加500多票，因而一直穩居坐二望一的有力地位，隨時做好超車羅嵐的準備。

為獎勵投票的粉絲們，主辦單位舉行「天天投天天抽」活動，每天只要加入momo會員，登入TY STAR網紅獎官網投票，記得把投票成功的畫面截圖，然後登入2023臺北網紅節臉書粉專，按讚、追蹤之後，再按讚並分享「天天投天天抽」的貼文，同時分享投票成功截圖，就能參加抽獎。

主辦單位每天將抽出3位幸運兒，送出臺北網紅節嚴選良品當禮物。每天下午3點前於臉書限時動態公佈前一天的得獎者。想要投票支持自己喜歡的網紅直播主又為自己謀福利，就趕快成為momo會員及臺北網紅節臉書粉專好友，再登入TY STAR網紅獎官網(https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O6UDF4m0QPx)投票，就能拿好康。