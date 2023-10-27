許光漢、劉冠廷、庾澄慶將分別在動畫《八戒》中為「八戒」、「三藏」和「悟空」配音。（GrX Studio瀚草文創提供）

台灣本土成功IP《小猫巴克里》導演邱立偉與金牌監製湯昇榮聯手打造台灣原創動畫電影《八戒》，配音陣容相當吸睛，許光漢拋開男神包袱，獻出首度擔任動畫主角初體驗，飾演「賽博胖客八戒」，劉冠廷化聲「理工男三藏」，庾澄慶（哈林）繼《玩具總動員3》後再度獻聲演出「火爆護衛悟空」，邵雨薇甜美嗓音聲演「女機器人小淨」，庹宗華、許展榮、許展瑞、鍾欣凌、魏如萱也加盟演出，一齊穿梭新舊混雜市景、探索幸福真諦。

許光漢近期行程滿檔，更因《關於我和鬼變成家人的那件事》登上Netflix，被粉絲稱為「全球公共財」，這次從鋼鐵直男警察許光漢搖身一變「最帥八戒」，首度為動畫配音，就挑大樑聲演知名神話故事要角，許光漢曝光點頭獻聲的原因：「首先是從來都沒有配音動畫片的經驗，其實一直也蠻想嘗試看看！可能會運用到我聲音的更多可能性，抱著學習的心態去開發自己的聲音。」笑說自己從來沒想過會配音「八戒」這個角色，印象中西遊記的八戒是聰明、有點好色，但劇本卻讓他大大改觀：「這個動畫片跟我想像的截然不同，非常有趣！我和這個八戒性格純真、擁有赤子之心的部分很像。」配音成果讓監製湯昇榮大為稱讚：「許光漢親民又靈動，為八戒創造了一個鮮活又迷人的靈魂！」

該片角色靈感取樣自亞洲著名古典奇幻小說《西遊記》，卻不再以齊天大聖孫悟空為主角，而是聚焦在天蓬元帥「八戒」身上，時間設定在未來的科幻世界觀，耗時6年傾力打造，從籌備階段就獲金馬創投、新加坡ATF青睞，傑出創意更獲得今年金馬獎最佳動畫片、最佳動作設計2項大獎的入圍肯定，導演邱立偉過去以《小猫巴克里》榮獲金鐘獎動畫節目獎肯定，電影版也入圍金馬獎最佳動畫片，這次更邀請到曾獲美國「電視奧斯卡」艾美獎的導演布魯諾費利克斯（Bruno Felix）以及GrX studio瀚草文創董事長湯昇榮出任監製坐鎮，電影配樂則由金曲製作人陳建騏為其量身打造，將帶來完美的視覺及聲效雙重饗宴。

《八戒》描寫八戒身處未來城市，是個愛耍小聰明的街頭魯蛇，在這裡，所有人命運都掌握在「涅槃系統」上，為了帶著奶奶前進象徵成功人士的新世界，臥底系統總設計師三藏的團隊中，不惜用盡一切手段換取進入新世界的秘密管道，展開一段屬於八戒的冒險旅程。融合華語經典名著與賽博龐克風格的世界觀設定，導演邱立偉分享創作初衷：「《八戒》打造一個具有創造力的世界，企圖藉由反英雄的小人物，表現出在當代思維下對於古典西遊的科幻想像。劇組全心一意追求極致的誠心創作，希望觀眾會喜歡。」他也與動作指導王俊雄一齊執行動作設計，「我們在動作設計上做了許多努力，從轉瞬間表現的肢體互動，到角色的建立。不僅在衝突間展現角色們的意志與優劣，並不斷在速度、重量、方向以及多維度空間裡，反覆思考動作設計的開創性。」

《八戒》將在11月18日於金馬影展盛大舉行世界首映，主要演員將一齊出席映後座談，與影迷暢聊配音趣事。預售票本週六（28日）開賣，將有2場場次。