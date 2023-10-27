金大對已中斷多年的兩岸大學校長高層交流非常重視，特別派出「親善大使」前往水頭碼頭持紅布條迎賓。(于家麒攝)

廈大校長張宗益下船後，金大「親善大使」還上前獻花致敬，深獲廈大參訪團讚許。(于家麒攝)

金門大學為迎接廈大參訪團，特別舉行隆重的歡迎儀式。(于家麒攝)

金大校長陳建民(左)致贈「金大筆進財」高粱酒予廈門大學校長張宗益(右)留念。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金大與廈大兩校交流期盼深化合作，實現「一加一大於二」的實質效益，共謀兩岸青年之未來發展。(于家麒攝)

受疫情影響，已中斷多年的兩岸大學校長層級交流終破冰！廈門大學獲國立金門大學之邀，經教育部專案許可下，由廈大校長張宗益領軍的參訪團一行6人，今(27)日經由小三通抵達金門，與金大展開為期兩天的專業學術交流。首度造訪金門的張宗益對兩校的交流充滿期許，他說，未來除了擴大交換學生及學術交流之外，更希望深化合作、共促金廈兩門大學與兩岸青年之發展，實現「一加一大於二」的實質效益。

金大對已中斷多年的兩岸大學校長高層交流非常重視，特別由主任秘書蔡宗憲與國際處國際長顏郁芳帶領「親善大使」前往水頭碼頭持紅布條迎賓，整齊的制服加上自信與優雅的動作非常引人注目；當廈大校長張宗益下船後還上前獻花致敬，深獲參訪團讚許；張宗益還打趣的說，回去後廈大自己也要培養一批「親善大使」。

廈大參訪團由校長張宗益領軍，該校教務處處長王程、建築與土木工程學院院長張建霖、港澳台研究中心主任張寶蓉、管理學院副院長白雲濤、台港澳事務辦公室副主任劉文戈一行共6人，上午搭乘汛安輪經小三通抵金後，隨即在移民署與金門縣港務處的安排下，循綠色通道迅速通關入境，直接驅車前往金門大學參加歡迎儀式。

金大校長陳建民指出，此次廈大校長張宗益領軍來訪，是後疫情時代的首航，堪稱兩岸高校學術交流的破冰之旅。他表示，此次與廈大參訪團隊雖為初次相識，卻又猶如故人來。他指著手中馬克杯，稱這是2015年造訪廈大時獲贈的小禮物，後來成為桌上日常物品，也見證了兩校深厚情誼。

陳建民說，廈大近年來校務發展一日千里，有諸多值得學習之處，而金大有諸多教職員也是廈大校友，兩校兩門緣深情切，期許能利用此次難得機會，針對兩校擴大交換學生規模，開辦雙聯學制，推動課程共享互選，以及針對金門全島全域發展等議題廣泛交流意見，彼此重啟前緣，生生不息地開展各項交流，共促兩校邁向大學之道。

廈大校長張宗益則對金大團隊高速的行政效能表示敬意，於45天內完成所有參訪申請，促成了此次金廈兩門大學的高峰會。張宗益表示，此次首度透過小三通來台，發現這條航線人流量龐大，若以金門縣常住人口6萬人，以及每日3000人往返金廈兩岸的人流量，如此高的移動頻率已頗具規模，兩門港埠建設以及通關專業服務水平也令人印象深刻。

張宗益說，金廈兩門有五緣之親，金大與廈大兩校不論是建築、景觀、地貌、語言等，也都彼此熟悉。此行希望在此基礎上彼此各自發揮所長，共同完成高校的社會責任，引領區域發展，為地區培養優秀人才。

張宗益也表示，聽聞金大學生來到金門學習最期待的一件事是能前往廈大交流，但每學期受限於交流規模，只有2位頂尖學子能爭取到交換學生名額。張宗益強調，只要金大學子有意願，廈大願意擴大規模釋出更多交換學生名額，也期待能拓展其他方面的交流，如兩校圖書資源或儀器設備共享、學術研究能量匯集、科研項目合作等，務必力促兩校永續發展，實現「一加一大於二」的實質效益，共謀兩岸青年之未來發展。