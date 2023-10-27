民進黨總統參選人、副總統賴清德26日赴國立台灣海洋大學演講，有學生指出賴的態度「得過且過」，卻被海大校長許泰文兩度「護駕」打斷發言，待賴緩頰後，學生說了句「感謝賴副總統寬宏大量」。對此，中天主播馬千惠驚呼，「天哪！小民建言還要皇上恩准是不是？」認為民進黨執政的寒蟬效應，好像讓人不敢批評政府；國民黨立委參選人、台北市議員張斯綱則稱讚學生有2句話很精準，說賴清德「得過且過」、政府跟人民像「活在兩個世界」，一語點破台灣對綠營執政的現狀。

賴清德26日赴海大演講，談台灣的海洋國家願景，一名男學生在提問環節指出，賴清德曾說選的是下一任4年，不是未來10年，直言「這種得過且過的心態不太妥當」。校長許泰文則兩度打斷，反而是賴清德緩頰說「沒關係，就聽學生說；現在的學生有自己想法」，學生則說了一句：「感謝賴副總統寬宏大量。」

另也有學生指出，賴回答問題只談「自由民主」太空泛，應多聽人民需求，承諾要建立在現實上，只談願景沒有助益，「我自己生活在台灣，但好像不是同一個台灣」。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今(27日)談及此爭議，主持人馬千惠直呼，「天哪！小民建言還要皇上恩准是不是？」她也說很多人把校長罵慘，也許校長有其政治立場，從另一個角度看這何嘗不是一種「寒蟬效應」，好像都不能批評民進黨政府的不是，會擔心賴若當選之後要怎麼辦。

對於賴清德在學校演講多次被學生指出爭議，國民黨立委參選人、台北市議員張斯綱表示，這是民進黨的危機，代表過去「抗中保台」、嘲笑馬英九、嘲笑國民黨的這一套已經不管用。

圖為2021年中天主播馬千惠出席校園座談活動。（中天新聞提供）

張斯綱指出，學生有2句話說得很好，形容賴清德「得過且過」講得太精準，因為賴清德連選舉都是看著在野黨分裂，得過且過，沒熱情、講話無聊；另一句是說賴清德講願景都很空泛，都在講自由民主跟民眾距離很遠，像活在兩個不同的台灣。

張斯綱大讚海大的學生，2句話都是一語點破現在台灣對於民進黨執政的感覺，「得過且過」、「活在兩個世界」，民進黨吃香喝辣、貪腐弊案。

張斯綱也提到，該場活動裡面，還有比較年輕的學生問研究所的學長，「馬政府時代是怎麼能批評政府，卻不會被肉搜」；而海大校長也是很糟糕，做了「政治進入校園」的示範，副總統不想聽的話都不準回答，是被政治領導發言。