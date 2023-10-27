大陸官方微信公眾號「上海二中院」消息，去年7月9日發生的男子侯曉飛在上海瑞金醫院持刀連續刺殺陌生人致6重傷，9輕傷案，上海市第二中級人民法院（上海二中院）於10月27日下午依法公開宣判，被告侯曉飛依故意殺人罪，判處侯曉飛死刑，剝奪政治權利終身，法院強調，被害人雖未致死，但被告為洩私憤，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，社會影響極其惡劣且人身危險性極大，應予從嚴懲處。

上海第二中級人民法院經審理查明，被告侯曉飛因投資失敗、無力償還巨額債務等原因而對社會心生怨恨，決意以在公共場所持刀捅人的方式報復社會。2022年7月9日上午，侯曉飛攜帶裝有單刃尖刀、折疊刀、破窗器等物的黑色雙肩包，至本市瑞金二路197號上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院門診大樓，持單刃尖刀連續捅刺、追砍多名在該院就診的病患、陪同家屬及醫護人員，造成包括4名未成年人在內的6名被害人重傷，9名被害人輕傷、輕微傷，後被趕至現場的公安人員制伏。

上海二中院認為，被告侯曉飛為泄私憤而蓄意報復社會，在公共場所持兇器對多名無辜群眾胸腹等要害部位捅刺，殺人意圖明顯，危害後果嚴重，已構成故意殺人罪。

本案多名被害人因醫院及時救治而脫離生命危險，侯曉飛雖係殺人未遂，但其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，社會影響極其惡劣且人身危險性極大，應予從嚴懲處。據此，依法作出上述判決。

被害人親屬、被告人親屬、市人大代表、市政協委員及社會公眾等20餘人到庭旁聽了宣判。