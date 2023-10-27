板信銀行企業志工幫忙分裝。（新北市社會局提供）

愛兒包內有奶瓶、奶嘴、尿片等嬰兒用品。（新北市社會局提供）

新北市社會局第4年推出愛兒包與幼幼包，由台灣卡多摩嬰童館等14家廠商，以優惠價格提供各式嬰幼兒產品，再由板信商業銀行副總經理張奇勳率領20位企業志工，幫忙分裝500份愛兒包與幼幼包，全力支援育有新生兒的小爸媽與弱勢家庭。

社會局長李美珍表示，小爸媽因各種因素致支持系統不足，市府從2020年起，便和善牧基金會合作成立新北市小爸媽個管中心。在實務服務中，發現有3成未婚小爸媽獨自扶養，即使已婚，照顧重任也落在小媽媽身上，因此4年前開始推出愛兒包計畫。

李美珍說，另發現在3年疫情衝擊下，參與兒少發展帳戶的部份家庭也因生活壓力而中斷，遂將愛兒包擴大到弱勢家庭，新增樂芙關懷協會、汐止心汐止情慈善協會和百合志願服務協會等，協力發送幼幼包給弱勢家庭。

小媽媽小芹說，愛兒包不僅解決她初為人母不知如何準備嬰兒用品的問題，小爸媽個管中心善牧基金會的社工還一路陪伴和教導，現在她已經有2個寶貝了，和先生自營果乾、蜜餞等，並在網站平台寄賣，嘗試小創業。

參與新北市愛兒包計畫除卡多摩嬰童館外，還有杏豐、貝恩、龍億、金百利克拉克、友華生醫、康貝、長弘、詩比樂、璟豐、優生、昱瑒、培寶、小松生技、三暉圖書等共15家廠商，除奶瓶、奶嘴、尿片、濕紙巾外，還包括羊乳片等營養補給品和兒童繪本等。