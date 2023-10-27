新竹市東南街公園旁，今（27日）上午發生一起浪浪橘貓命案！一名外送員發現一隻小橘貓慘死在路上，只剩頭部和下半身，中間身體憑空消失，嚇得立刻與相關單位聯繫，動保所以及警方隨即展開調查，一度以為是有變態慘忍虐貓。警方沿路調閱監視器後發現，對小橘貓下毒手的是4隻流浪犬，對橘貓撕咬後再吞食，畫面相當殘忍。

新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎在臉書PO文。（翻攝臉書邵柏森-虎哥救援大小事）

新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎，今天在臉書《邵柏森-虎哥救援大小事》發文，表示上午接到民眾報案，位於新竹市東南街住戶門口靠近轉角邊上，有一隻小橘貓疑似被人切成三段切口很平整，現場只剩一顆頭跟下半身，中間身體部分不見，熊貓外送員路過看到嚇死，沒看到血跡但心有餘悸，透露女外送員噁心到直接去嘔吐，痛批「真的很殘忍！」。

新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎在臉書PO文。（翻攝臉書邵柏森-虎哥救援大小事）

動保所獲報後，立即與警方展開調查，調閱監視器後發現，今日清晨4時許，多達4、5隻的流浪犬追逐小橘貓後展開攻擊，見橘貓倒地奄奄一息，狗群原本已經散去，沒想到過了1小時後，居然再回頭咬食，相當兇殘。

新竹市動保所所長楊家民表示，一般說來浪貓與浪狗是天敵關係，有浪貓出沒的地方就不太有流浪狗，反之也是，東南街這一區過去可說是浪貓聚集地，幾乎不太有浪狗通報，由於事發時天都還沒亮，監視器畫面模糊不清，無法確認流浪狗是從哪裡來的，懷疑可能有人固定餵養，目前只能先跟餵養人進行勸導。