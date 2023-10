萬聖節將至,台中市葳格國際學校小學部北屯與西屯校區10月同步展開萬聖節活動,分別用希臘神話與哈利波特等主題融入校園課程,透過動手做模型、拼貼、舉辦創意扮裝英語說書等寓教於樂,讓學童認識不同文化,師生、家長於27日一同變裝、闖關、看電影,歡慶萬聖節。

希臘神話是歐洲文明的搖籃,對西方文化、藝術、文學和語言有著明顯而深遠的影響,北屯校區以「Enter the Halls of Mt. Wagor 希臘眾神的傳奇」為主題,在10月的 ESL 課程加入希臘神話賞析,讓學童動手實作神殿模型和馬賽克拼貼,並舉辦校園Trick or Treat和線上變裝大賽。

萬聖晚會重頭戲由外籍老師帶來「大力士海克力斯」戲劇演出,親子變身各式希臘神話人物亮相走秀,精緻裝扮吸睛,闖關活動也讓學童玩得不亦樂乎。「創拼萬聖鬼角色」最激發創意,透過 iPad 拼湊出獨一無二的Paperman,還可以透過照相功能將鬼怪的臉換成自己;刺激好玩的迷宮鬼屋則有大魔王不定時出沒,尖叫聲連連;低年級學童也能和父母在星光影院一同欣賞奇幻電影。

而西屯校區則以「Wagor Wizarding World 哈利波特現影葳格!」為主題,將校園打造成霍格華茲魔法學院。除了舉辦海報設計活動和創意裝扮英語說書比賽,外籍老師扮演鄧不利多、妙麗、哈利波特和佛地魔等角色,帶領學童進入魔法世界,在闖關的過程中享受冒險和探索的樂趣。現場也邀請到「台灣第一放映師」江泰暾現場播放露天電影。

葳格小學部北屯校區校長蕭國倉和西屯校區校長沈月清都表示,每逢國內外重要節日,學校就會特別設計寓教於樂的主題教學,讓同學們認識世界各地不同的文化。期許學童透過萬聖節活動,不僅能深刻感受西方節慶氛圍,也能從課程中更深入理解經典文學名著,提高學習語文的興趣。