芝加哥大學政治系教授楊大利：在國家主席習近平的領導下，李克強的政策制定和執行空間變得更加成為附屬的。習近平毫不掩飾地主宰著政治和政策制定，把李克強降到次要地位。

智利的中國獨立政治分析師陳道銀：李克強是一個有想法、但沒有辦法的人。作為總理，他沒能取得什麼成就。這在一定程度上是他自己的事，不能全怪習近平。

10年前他首次上台時，有很多想法。當這些想法未能實現時，他的權力逐漸被奪走，他成為近40年來最無權力的總理。

澳洲國立大學政治學者宋文笛：李克強的突然去世絕對是個意外，因為他只有68歲。中國高層領導人都有長壽的記錄。李克強前兩位的前總理都在世，朱鎔基95歲，溫家寶81歲。李將因為自由市場和窮人的代言人，而被後世銘記。

亞洲社會政策研究所中國分析中心研究員Neil Thomas：習近平可能會尊重黨的傳統，帶領公眾悼念李克強，因為他沒有理由激怒李克強的同僚和黨內支持者。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎(Chong Ja Ian)：考量到中國目前存在一些不安，不排除出現大規模哀悼並引發一些抗議的可能。對李克強死因有如此多猜測，顯示一定程度的不確定和不信任。反映出外界對中國高層的模糊和隨意性感到不安，就如同最近的，由於不明的原因而讓一些高層領導人下台。

雪梨Lowy研究所高級研究員Richard Mcgregor：改革派的時代在很早就已經結束，這與胡耀邦的逝世引發大規模哀悼和天安門抗議無關。

華盛頓Stimson中心主任Yun Sun：李克強一直被視為改革派代表人物。但在他擔任總理的10年裡，中國經歷了許多政策的倒退。