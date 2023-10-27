聯合國世界糧食計劃署執行主任馬侃今天表示，在巴勒斯坦飢餓問題加劇之際，埃及與加薩走廊交界的拉法邊界關卡對運送物資卡車的管控過於嚴苛，使人道救援速度緩慢。

路透社報導，自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，以色列隨後對加薩走廊（Gaza Strip）發動報復性「全面圍攻」後，由埃及政府掌控、沒有與以色列接壤的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）就變成運送救援物資的主要路線。

美國正在主導與以色列、埃及和聯合國進行談判，設法建立持續向加薩提供援助的機制。上述國家也正為加薩這一側邊境的救援物資檢查程序與轟炸爭吵不休。

馬侃（Cindy McCain）受訪時表示：「我們的卡車緩慢地以龜速前進。」

她還說：「我們需要大量物資進入。我們需要安全、不受限制地進入加薩，以提供糧食給加薩人民、確保他們不會餓死，因為他們現正面臨飢餓問題。」

雖然自21日以來運送的糧食、水與藥物有限，但目前已經不允許燃料入境。以色列擔憂燃料可能會被哈瑪斯轉為軍事用途。

世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）的3輛卡車21日裝載60噸糧食進入加薩，一天足以餵飽20萬人。根據世界糧食計劃署，隨後還有一台卡車進入加薩。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）今天表示，迄今已有74輛卡車運載救援物資進入加薩。

馬侃表示，每輛卡車必須在檢查站卸下貨物以供檢查，待核查完畢再重新裝載貨物上車。

馬侃說：「這樣的官僚體制不可理喻。」並說，她理解需要檢查以確保無走私武器與彈藥，但應該讓糧食更容易進入關卡。

埃及政府沒有立即回應置評請求。