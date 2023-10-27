孫岳澤夫妻遭嘉義檢方發布通緝。（本報資料照／廖素慧翻攝）

快取寶公司違法吸金逾百億案於2017年爆發，至今負責人孫岳澤夫婦仍潛逃海外，投資人兼招攬人的黃振龍等30人一審獲判無罪，二審改判黃男等13人1年10月至9年不等徒刑，最高法院已駁回上訴定讞，嘉義地檢署27日表示，有4人發監執行、4人緩刑、4人拘提、1人改期發監。

涉案的黃振龍、張治忠、吳姓、龔姓、于姓、蔡姓、陳姓、許姓、凃姓、郭姓、凃姓、黃姓、周姓等13名受刑人，歷經5年多偵查、起訴、一審及二審判決有罪，各處1年10月至9年不等刑期，三審維持二審判決確定。

嘉檢表示，黃男已於10月24日發監執行，吳男、于男、蔡男於26日發監執行，周男申請延期有正當理由，改為11月7日發監；張男、龔男、陳男及許男4人無正當理由未按期報到，均核發拘票，交警方拘提，其中陳男已繳回未扣案犯罪所得1090萬6350元。

凃男、郭男、凃男及黃女等4人雖宣告有期徒刑，但附加有條件緩刑確定，附加條件有向公庫支付一定金額款項、義務勞務、繳回犯罪所得。

嘉檢表示，此案事證繁雜，經過一、二及三審檢察官接續努力，終得有罪判決確定，檢方期使眾多被害人的權益得到確保。