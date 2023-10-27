新光醫院今宣布幫三班護理人員全面加薪1680元、新進人員月薪調升為4萬3680元。護理師護士公會全國聯合會對此表示，期盼政府正視護理人力問題，並有更多醫院跟進。目前包括振興醫院、長庚醫院、亞東醫院等3家醫院，都陸續在今年下半年幫護理人員調薪，亦有多家醫院正在規劃研議中。

醫院護理人力短缺，衛福部日前宣布明年起提供夜班津貼補助，但護理界不買帳，希望全面改善待遇。護理師公會全國聯合會提出「每人每月補助1萬元」、「保障新進人員年薪70萬」等訴求，但未與衛福部達成共識。

對於新光醫院宣布11月起幫三班護理人員加薪1680元、新進人員月薪調升為4萬3680元，護理師公會全聯會理事長紀淑靜表示，感謝新光醫院聽見護理人員的聲音，在政府實施夜班津貼補助之前先幫護理人員加薪，雖然加薪幅度距離公會訴求仍有差距，但這是醫院釋出善意，重視護理的第一步，期望能帶領更多醫院一起幫護理人員加薪。

但紀淑靜指出，政府仍未正視、研擬快速有效的解決方案，希望政府聽進我們的建言，除了補助夜班津貼外，更要全面提升護理人員薪資，以解決護理人力缺口。

不僅新光醫院釋出善意，長庚醫院今年8月已針對新進護理人員調整底薪，且每年有固定調薪機制。林口長庚醫院院長陳建宗表示，一來是看到護理人員辛苦，二來是因應政府基本工資調整政策，董事會預先開會討論。目前該院護理人員留任相對穩定，但近年受畢業生減少影響，確實招募新血不像以前那麼容易。

亞東醫院為感謝同仁辛勞，已於去年完成全院調薪，今年9月依一線照護病人的屬性，按病房別加薪，金額最高可達1500元；除了衛福部研議發放的護理師夜班津貼之外，亞東醫院也研擬白班津貼，預計屆時同步發放，明年起更將提高病房護理師留任獎金。

振興醫院院長魏崢表示，今年6月已幫三班護理人員加薪3000元，明年1月還會針對全院人員調薪10％。台安醫院正在研議全院人員加薪方案，預計明年實施。國泰醫院已在進行全院加薪評估，預計明年初上路。台北馬偕醫院則仍在研議中。

台北醫學大學附設醫院則表示，為鼓勵護理人員留任，去年（111）中旬已全面調高護理人員年資津貼，全院病房護理人員根據年資，每人每月加薪1,500元以上；另配合軍公教調薪政策，台北醫學大學董事會已通過，明年1月1日起全面調升員工薪資4%。