民進黨立委趙天麟因被爆與陸籍女子有多年婚外情，火速宣布退選，據悉民進黨將提名高雄市議員黃捷，跨區接棒參選高雄市第六選區立委。黃捷今(27日)則特地北上，與綠委賴品妤、蘇巧慧及立委參選人苗博雅等候選人到台北市西門町，在同志遊行之前清洗「彩虹地景」；黃捷也喊話，把這些堅持性別人權價值的戰友們送進國會，讓國會有力量繼續推動性平。

趙天麟退選高雄第六選區後，民進黨近日密集討論，考慮到國會重要性、高雄的發展以及重視年輕世代，一致認為黃捷是最適當人選。預計下週三向黨中央提名策略小組及中執會建議提名。

黃捷今日則是特地北上到西門町，與雙北的多位民進黨立委及立委參選人：蘇巧慧、賴品妤、吳沛憶、王閔生、苗博雅、吳崢，及綠營禮讓的無黨籍苗栗縣第二選區立委參選人曾玟學、台北市議員林亮君，一同出席西門町彩虹地景潔地記者會。

黃捷在臉書發文說，「今天飄著小雨，雨後正好迎接彩虹！同遊前，和夥伴們把彩虹地景洗的亮晶晶！拜託大家，把這些堅持性別人權價值的戰友們送進國會，讓國會有力量繼續推動性平，讓台灣的彩虹驕傲繼續揚名國際！」

「彩虹平權大平台」在臉書發文表示，彩虹地景是一個城市性別友善、與多元同行的宣示。大平台執行長筑媛提到，政策的推動需要友善政治人物的表態與支持，今天一起出席潔地活動的委員、議員，過去都在性平政策上跟大平台等團體有很多合作，面對接下來的大選，他們也會邀請更多候選人在「PrideWatch 彩虹選民投票指南」網站上註冊表態為友善候選人。

另外，黃捷今日下午轉戰新店，為民進黨新北市第11選區立委參選人曾柏瑜掃街拜票，橫跨南北展現高知名度。