民進黨高雄市議員黃文益。（資料照片，鄭任南攝）

民進黨立委趙天麟宣布退選，綠營將提名高雄市議員黃捷接棒，原先也積極爭取出線的民進黨高雄市議員黃文益在臉書恭喜黃捷獲得提名，並表示將竭盡所能，全力輔選！

民進黨立委趙天麟與陸籍女子婚外情，宣布退選，將提名高雄市議員黃捷接棒，參選高雄市第六選區，預計下週二召開中央提名策略小組會議，及下週三中執會建議提名。

黨內人士表示，南高屏提名策略小組成員陳其邁、王定宇、許立明，在這幾天密集討論，考慮到國會重要、高雄發展，並重視年輕世代，聆聽各方建議並充分討論評估後，一致認為黃捷是最適當人選。

對此，原先也積極爭取出線的民進黨高雄市議員黃文益在臉書恭喜黃捷獲得提名。黃文益表示，黃捷是民進黨內非常優秀的同志，這次接下第六選區立委候選人的重責大任，相信黃捷一定能夠發揮即戰力，贏得勝選。黃文益強調，他必當竭盡所能，全力輔選，守住國會最關鍵的一席立委。