以雙胞胎男團「2moro」出道的男星郭彥甫結婚9年，3年前愛妻生下兒子後，今年6月宣布妻子懷胎5月的喜訊，而且這胎還是他的「前世情人」，當時大方透露女兒預計11月出生；郭彥甫今（27日）提前升格2寶爸，女兒提前出生，他也開心曬出全家福。

郭彥甫今日下午在Instagram限時動態分享好消息，照片中他抱著兒子，站在躺在病床上的妻子身邊，醫師也在站一旁，輕描淡寫地說「+1」和今日日期，意旨愛妻提前生下女兒，家庭成員再添一位；儘管郭彥甫戴著口罩，但眼神中的喜悅完全藏不住。

郭彥甫愛妻今（27日）順利生下女兒，他也升格2寶爸。（圖／摘自郭彥甫Instagram）

其實郭彥甫在6月時透露女兒預計11月出生，如今「前世情人」提早報到也讓郭彥甫一家人相當歡喜；郭彥甫與妻子結婚9年，今日正式升格2寶爸。

郭彥甫近年淡出幕前，把重心投入在藝術創作上，成為全職畫家後也更有時間陪家人，從他的社群平台上都能見到與兒子的溫馨互動，將來也能好好陪女兒成長了。