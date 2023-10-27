台積電前研發副總、清華大學半導體研究學院院長林本堅表示，美國不可能阻止大陸晶片技術取得進展，這將是徒勞無功的，而中芯國際能用艾司摩爾（ASML）現有舊機台生產下一代5奈米先進晶片。他認為，美國對大陸封殺可能無意間給中芯一個大好機會。

外媒報導，中芯打造本土7奈米晶片內建於華為Mate 60系列手機，就是使用艾司摩爾深紫外光（DUV）微影設備生產，如此驚人突破，震撼半導體業界。

拜登政府日前宣布擴大對大陸AI晶片出口管制禁令，以彌補先前的制裁漏洞。

林本堅本周接受美媒訪問時指出，中芯可使用現有的艾司摩爾舊設備，製造出更先進的晶片，推進到下一代5奈米製程。美國即使收緊限制也可能無法阻止大陸取得技術進步。

林本堅認為，美國真正應該做的是專注於晶片設計的領先地位，而不是試圖去限制大陸的進步，這將是徒勞無功的，也不利於全球經濟發展。他說，目前大陸傾全力發展半導體產業，美國可能在無意間給中芯一個大好機會。

林本堅在台積電擔任研發處長時，以浸潤式微影技術，成功把摩爾定律推進六個世代，在半導體業備受推崇，被譽為「浸潤式微影之父」。