台中市歡喜慈善會27、28日僑仁國小校園舉辦中部首場「何爺爺跳跳屋」親子嘉年華，27日優先開放給僑仁國小與鄰近學校師生參加，師生開心合影。（台中市議員吳瓊華提供／潘虹恩台中傳真）

「何爺爺跳跳屋」由何茂成夫妻退休後，花費千萬購買超過40座氣墊遊樂設施打造而成，在南部巡迴200多所學校，期盼帶給兒童「快樂學習」環境。何爺爺跳跳屋27、28日來到台中市烏日區僑仁國小，首日吸引師生穿梭在充氣城堡內玩耍，笑聲連連。

人稱「何爺爺」的何茂成，畢業於東海大學外國語文學系，早年擔任鉅紡成衣公司要職，後與妻子前往美國洛杉磯經營成衣事業。夫妻倆退休後返台，展開「歡樂播種事業」，不僅為偏鄉學生提供英語教學，後來更花費千萬買了超過40座氣墊遊樂設施，迄今在南部共巡迴200 多所學校，致力打造「快樂學習」環境。

台中市歡喜慈善會27日上午9點在僑仁國小校園舉辦中部首場何爺爺巨大型的移動城堡親子嘉年華，在操場擺出12座氣墊城堡。嘉年華首日僅開放給僑仁國小、鄰近九德國小和幼稚園，吸引師生走出教室，穿梭在充氣城堡中玩樂，現場歡笑聲連連。

「做這個很累，但很快樂」何茂成熱情表示，帶給他人快樂，帶給學童更多的愛，讓學童們在歡笑聲中茁壯成長是對他來說最大的快樂，他一直秉持著「施比受有福」的理念服務社會；台中市歡喜慈善會理事長陳瑞昌則表示，感謝僑仁國小提供完善的風雨操場設施，使得活動能夠輕鬆舉行。

前立委顏寬恒、台中市議員吳瓊華都到場同慶。顏寬恒受到何爺爺精神感動，提供500份爆米花，讓學童好玩、好吃，吳瓊華則表示，嘉年華活動首日僅開放部分學校師生，28日將開放社區家長與學童共同參與，相信可以帶給小朋友歡樂。