吳靜嫻（圖右）27日驚喜現身活動現場，上台為導演林福地獻花。（國家影視聽中心提供）

世界遺產日「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」於27日舉辦，邀請到高齡89歲的台灣知名導演林福地出席，不良於行的他坐著輪椅現身，透露最近摔了一跤住院。本屆大使由蔡振南擔任，昨被問到導演侯孝賢生病一事，蔡振南表示：「我們一直都有在關心，希望他能繼續拍片。」

89歲的導演林福地則回憶起，侯孝賢的夫人曹寶鳳曾經擔任他的場記，令他印象深刻。曾經與林福地合作《星星知我心》的吳靜嫻驚喜現身。她更透露，當年她和王傑竟然被導演罵到住醫院，與馬景濤對戲的時候，導演因為不滿意，竟然讓他們拍了20幾次。吳靜嫻笑虧：「你現在想罵我，也沒辦法罵了！」不過她強調，非常佩服導演，「導戲是你的生命，我能夠遇到林福地導演是我一生的光榮、福氣，導演謝謝你。」現場掀起掌聲，不過林福地聽了似乎有些害羞，表示：「妳辛苦了！」

此次活動還邀請到「阿姑」周遊，她當年也是導演林福地作品《琉球之戀》的演員之一。現年86歲但身體還很硬朗的阿姑則說：「之前有去看醫生做檢查，腦部似乎有些萎縮，但可能是因為做電視的人腦子都靜不下來，我現在都沒有問題！」被問到為什麼記性這麼好？老公李朝勇在一旁大讚老婆「年輕又青春」，周遊透露「當然也有吃銀杏等保健食品補健康啦！」