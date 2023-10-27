桃園捷運綠線工程如火如荼，桃園市長張善政今天視察捷運工程。（賴佑維攝）

桃園捷運綠線工程如火如荼，桃園市長張善政27日到景福宮參香，為「桃園捷運綠線潛盾機發進祈福。他說，期待工程如期如質完工，力拚2028年讓桃園捷運綠線通車至G08站。

張善政說明，該段工程相較其他捷運路線更複雜，不僅因路幅因素由水平鑽掘旋轉成上下立體疊式配置，也是全國首創分離式月台。目前捷運綠線G11藝文特區站以北預計2026年通車，G11站以南至G08舊永和市場站潛盾隧道施工則希望在G11站通車2年後接續完工，市府會全力協助施工團隊達成目標，期待工程如期如質完工，力拚2028年讓桃園捷運綠線通車至G08站。

捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線GC03標工程金額達190億元，自2019年7月動工後進度已達40％，為克服中正路僅15公尺的路幅限制，創造全國最大潛盾機、首創分離式月台及G07站最深開挖車站3項紀錄。為祈求工程順利和沿線居民出入安全，27日在大廟景福宮祈福，期盼捷運綠線能順利完工，提供市民搭乘優質及便利的捷運。

張善政表示，捷運綠線原本要經過景福宮底下，但為了不影響古蹟，工程從旁邊經過。他說，今年從G10站往南前進，希望工程順利。

捷工局人員說明，因為中正路路幅僅15米，潛盾機由水平鑽掘旋轉成上下立體疊式配置，且為解決疊式所產生的逃生問題，採用國內最大、直徑達8.38公尺的潛盾機開挖隧道，不僅隧道內可容納捷運車輛外，也一併設置消防及逃生空間

另首創分離式月台部分，雖國外有案例，但台灣其他捷運站都是軌道再戰體內，分離式月台還是首次，因鄰近桃園夜市（G09站）及舊永和市場（G08站）的路幅過小，無法在道路下方設置車站，因此只能在道路旁設置車站，再利用聯通道連接車站與隧道，而有國內首創的分離式月台，除克服道路困境外，同時也有效降低對民房及交通的影響。

最深開挖車站部分，因到達桃園車站（G07站）時，採鐵路在上、捷運在下的垂直配置，再加上2台潛盾機直徑達8.38公尺，又是立體上下疊式，桃園共構站須設置地下5層樓，整體開挖深度為國內最深，高達40公尺。

今年底前桃園段4台潛盾機全數完成發進，目前2台傳統圓潛盾機在貫通蘆竹到桃園區間隧道後，已往G11站鑽掘，預定2024年到達G10站。