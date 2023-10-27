馬來西亞馬來統治者理事會今天召開特別會議，選出財力雄厚、對政治直言不諱的柔佛州蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）為第17任國家元首，明年初就任。

路透社報導，馬來西亞國家元首大致扮演儀式性角色，但馬國政壇長期不穩定，促使現任國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）罕見地運用自主權，國家元首近年來因而更具影響力。

在馬來西亞獨特制度下，由9個王室的統治者輪流擔任國家元首，任期為5年。馬來西亞實施議會民主制，並由君主擔任國家元首。

根據掌璽大臣今天發布聲明，伊布拉欣將於明年1月31日從阿布杜拉手中接任國家元首。

不同於其他傳統馬來統治者，伊布拉欣向來對政治直言不諱，並曾表示自己跟現任大馬首相安華（Anwar Ibrahim）關係很好。

伊布拉欣不僅收藏大量豪華轎車及摩托車，也在房地產及採礦等產業擁有廣泛商業利益。

雖然國家元首基本上需依首相及內閣建議行事，但馬來西亞聯邦憲法仍授予國家元首為數不多的自主權。

憲法也允許國家元首任命他認為擁有國會多數支持的人選出任首相。儘管如此，多年來大馬首相通常由國會大選結果決定，直到2020年，國家元首才行使這項權力。

由於馬國近年政壇動盪不斷，阿布杜拉罕見在政壇扮演活躍角色，大馬最近3位首相都由他任命。自馬國獨立以來長期執政的巫統（United Malays National Organisation）於2018年大選落敗，引起政壇不穩定。

此外，國家元首也擁有赦免權。去年因貪腐入獄的前首相納吉（Najib Razak）已申請王室特赦，這項請求可能將由新任國家元首審核。