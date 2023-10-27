聯合國（UN）人權官員今天表示，聯合國擔心以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）間的衝突正犯下戰爭罪。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在日內瓦告訴記者：「我們擔心（以色列與哈瑪斯的衝突）正犯下戰爭罪。」

夏姆達薩尼還說：「加薩人民因為哈瑪斯殘暴攻擊而受到集體懲罰，這也構成戰爭罪，我們為此感到擔憂。」