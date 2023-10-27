被稱為「電視界傳奇」的美國知名主播兼主持人懷利（Sue Wylie），進日驚傳發生5車連環撞車禍，而她也不幸身亡，享耆壽90歲，警方和家屬也證實死訊。
據外媒報導，24日在某道路交叉處發生嚴重車禍，5台車連環衝撞，導致3人傷亡，其中一名就是懷利，而她在送往醫院緊急搶救後，仍宣告不治，另外2人也因受傷目前正在接受治療。對此，懷利親友也悲慟證實懷利過世的消息。
懷利1968年加入WLEX-TV，是肯塔基州電視台錄用的首位女性主播，也是該州第一位女主播，效力電視台30年，之後轉型成節目主持人，收視屢次創下紀錄，其中主持並製作《Noon Today》節目長達22年。
而懷利的卓越成就，讓她獲得肯塔基新聞業名人堂的認可，2017年更榮獲俄亥俄河谷地區國家電視藝術和科學學院（Emmy Award）頒發的「金環獎」，表揚她在電視界50年的貢獻，被稱為「電視界傳奇」。
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