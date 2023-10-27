新冠疫情緩和過後，各國力圖全面復甦旅遊。越南今年1月到9月國際旅客達890萬人次，原本最大客源陸客旅次卻明顯陡降、僅占疫前客量28%，越南觀光業元氣恢復大受影響。然而越南整體觀光產業不利因素未盡於此，本國籍旅客在境內旅遊受到「次等人」待遇情況普遍，恐成國旅復甦一大阻礙。

越南國營媒體《越南快訊》（VnExpress）報導，越南旅宿與餐廳款待外國遊客往往優於本國遊客。南部巴地頭頓省（Ba Ria-Vung Tau）居民洪華（Hoa Hong，音譯）說，今年3月她赴胡志明市旅行入住一家五星級飯店，手上有2晚免費的獎勵住宿，行前就把兌換代碼寄給飯店人員檢查並完成線上訂房手續。

洪華抵達飯店時，入住櫃台一共3名接待人員，沒有其他旅客。她把優惠券與訂房確認函交給接待人員，對方卻叫她稍候，因為這時來了一群外國遊客要辦理入住。她表示：「當時我沒有表達不滿，我想我得等待飯店完成確認，就讓那群外國團客先辦入住。等個5到10分鐘問題不大，但我不禁要想，在外國遊客為主要服務對象的場所，越南人是不是永遠承受這麼不堪的待遇。」

偏袒外國遊客在越南旅遊業很常見。中部廣南省廣受西方遊客喜愛的觀光勝地會安市（Hoi An）一家咖啡館，2019年因為不服務越南人、僅接待外國人而飽受批評，當地政府協調店主改變服務態度，就怕損害會安旅遊業形象。

越南國旅市場復甦力道優於國際旅遊，專家建議業者要更加關注越南本國人旅遊需求。

旅行業專家指出，越南國旅收入近年節節升高，2018年158兆越南盾（約65億美元），2019年達到334兆越南盾、占旅遊業總收入43%，比重很大。業界龍頭Vietravel副總經理黃潘芳凰（Huynh Phan Phuong Hoang）說，越南有些餐廳明白掛著「只服務外國遊客」告示，對本國顧客冷淡有加，部分餐廳挨批之後公開道歉，然而實務面「大小眼」不變：「要趕跑遊客，差別待遇是『最有效』的手段，甚至比索價過高的結果更糟。」

黃潘芳凰表示，越南旅宿餐飲偏愛外國遊客有兩大原因，一是外國人常給豐厚小費，一是越南人舉止「不夠文明」，例如不肯排隊、在自助餐宴席浪費食物。

西貢旅遊集團（Saigontourist Group）副總經理阮東華（Nguyen Dong Hoa，音譯）說，服務品質不佳正是越南人出國旅次增加主因之一。Google一項調查顯示，今年第2季越南人海外旅遊需求成長率在東南亞居冠，相當於新冠疫情爆發前同期的175%。今年前3季，越南出國旅次突破380萬，比去年同期成長2.5倍。

越南人偏好出國旅遊，這對國旅而言不是好消息，業界人士只能想方設法把國人留在國內消費。越南旅遊業者Outbox Consulting研究總監阮英秋（Nguyen Anh Thu，音譯）26日指出，越南國際旅遊市場復甦力道比國旅「慢得多」，2019年國旅人次8500萬，去年已達1.01億旅次，全球經濟前景黯淡，國旅相關業者應更關注越南遊客需求，降低對國際旅客的依賴。