安南區蘇姓男子怨政府在登革熱疫情防治上失能，導致自己家破人亡，27日到台南地檢署法警室遞狀提告相關政府官員瀆職。（程炳璋攝）

安南區蘇姓男子的妻子9月感染登革熱死亡，養母26日也因登革熱住院隔離治療。（蘇男提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區蘇姓男子的妻子今年9月因登革熱喪命，自己24日也感染登革熱，26日養母也因登革熱急診住院，他怨政府無能導致家破人亡，27日到台南地檢署狀告蔡英文總統在內的相關政府官員涉嫌瀆職。台南市登防中心表達尊重與遺憾，願幫連結社政資源提供幫助。

蘇男與妻子結婚才1年多，有慢性病的蘇妻9月15日確診登革熱，9天後過世，他當時就批評社區孳清不實，害妻子感染身亡，一度引發話題。

剛處理完妻子後事，蘇男24日發現自己也感染登革熱，緊接著78歲的顏姓養母同樣確診登革熱，病倒住院。

蘇男表示，從小沒見過生母，生父也過世，養父母就是自己的親人，也只剩這個家，今年卻因為登革熱，妻子身亡，養母住院，自己拖著還來不及痊癒的病體，在家中、醫院兩邊跑，要照顧養母與養父，體會到家破人亡的感受，對政府的無能感到忍無可忍，才想「小蝦米對抗大鯨魚」一次提告對政府相關單位討公道。

蘇男27日具狀到台南地檢署按鈴，狀告蔡英文總統、執政黨各部會疏失長官、台南市長黃偉哲、安南區梅花里長、衛福部官員與台南市登防中心的官員瀆職，聲明不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉，並請公懲會查辦懲處。

他認為政府若在疫情之初積極防治，疫情就不會這樣蔓延，自己絕非唯一個案，台南市今年近2萬人確診登革熱，一定有許多家庭與他一樣有類似悲劇遭遇，只是不敢站出來，將以一己之力，要求政府正視這些確診者的家庭。

台南市登革熱防治中心副主任林碧芬對蘇男遭遇深表遺憾，尊重其決定，並願意連結社政資源提供協助。