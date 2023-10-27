南投縣議會民進黨團27日聯合質詢時，7名縣議員手持選區垃圾山照片，要求縣府正視南投縣垃圾嚴重問題。曾雪蒨攝

國民黨縣議員洪明科說民進黨立委蔡培慧指稱已經幫南投爭取到打包垃圾預算「只聞樓梯響、不見錢下來」，要求環保局長李易書應主動拜會蔡委員，「拜託她請中央快把錢撥下來。」曾雪蒨攝

國民黨南投縣議員林儒暘主張藍綠應該攜手共同協助縣府處理南投垃圾問題。曾雪蒨攝

南投縣長許淑華說「南投垃圾問題是她擔任縣長以來最重要的工作」，並強調各鄉鎮對她「手心手背都是肉」，絕對依照各鄉鎮不同條件公平處理。曾雪蒨攝

南投縣議會27日總質詢，不分藍綠議員都關切南投縣垃圾處理問題，縣長許淑華強調各鄉鎮垃圾問題「手心手背都是肉」，縣府已委託8縣市協助處理垃圾，並與廢棄物專業處理公司簽約專案外運垃圾，希望盡速處理南投垃圾問題。

民進黨7名縣議員包括沈夙崢、王秋淑，蔡銘軒，陳宜君、吳棋楠、蘇昱誠、陳玉鈴聯合總質詢時，分別拿出自己選區的垃圾山照片在座位前，凸顯南投嚴重垃圾問題，7人更以民進黨團名義要求縣長許淑華簽署「南投縣垃圾處理承諾書」，並要求縣府需在這次定期會預算審查前提交「南投市一般垃圾篩分去化清理計畫書」給該黨團，但縣長許淑華以「南投垃圾問題已持續處理中」婉拒簽署。

不只民進黨團緊盯垃圾處理預算計畫書問題，國民縣議員洪明科、林芳伃、林儒暘等人也關切南投垃圾處理問題，其中洪明科對於民進黨立委蔡培慧指稱已經幫南投爭取到打包垃圾預算卻遲遲「只聞樓梯響、不見錢下來」，要求環保局長李易書應該「勤快點」，主動拜會蔡委員，「拜託她請中央快把錢撥下來」，讓議會總質詢現場出現選戰煙硝味；林儒暘則呼籲不分藍綠攜手解決南投垃圾問題。

對於藍綠議員關切的南投垃圾問題，許淑華表示，南投縣目前累積垃圾約24萬噸，且一年還增加垃圾約9萬噸，目前除了外縣市1年可協助外運處理8萬噸垃圾外，縣府也措籌經費委託國內民間廢棄物處理龍頭「可寧衛公司」作為外運廠商，並以南投市做第一階段專案處理，希望3年將位在市中心高處的南投垃圾處理完畢。

許淑華也說明，目前南投縣堆置的垃圾主要以草屯鎮、竹山鎮、南投市與名間鄉為主，每個鄉鎮對她來說「手心手背都是肉」，但草屯鎮目前有中央專案執行中，竹山跟名間垃圾場腹地夠大可先去化打包，南投市因垃圾場位在高處，夏天因風向因素垃圾味道會飄向南投市中心，味道比較重，所以這次委託廢棄物清運公司的專案才會選擇南投市。

但許淑華也強調，委託廢棄物清運公司處理南投市垃圾後，未來仍可以彈性處理或調度，比如埔里年底將舉行12天清醮活動，垃圾量會倍增，縣府會在做醮期間優先處理埔里垃圾，未來也會繼續爭取更多縣市協助南投縣。

至於縣議員吳棋楠建議縣府可以向中央爭取設置垃圾焚化爐或垃圾掩埋場，許淑華認為事關周邊居民權益，但表示會聽取地方民眾意見，並納入處理垃圾問題的考量。