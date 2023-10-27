日本前通產省工業技術院前院長飯塚幸三現年92歲，2019年在東京開車撞死一對母女，東京地方法院今天判決被告方須賠償家屬約1億4600萬日圓（約新台幣3200萬元）。

綜合日本電視台（Nippon TV）、朝日新聞報導，現年92歲的飯塚幸三曾擔任前通產省工業技術院（類似工業技術研究院）的院長，2019年4月開車行經東京池袋時，撞死當年31歲的松永真菜與她3歲女兒松永莉子。

而松永真菜的丈夫松永拓也等家屬，向法院提訴要求飯塚提供約1億7000萬日圓的損害賠償。

東京地方法院今天稱「該事故是單方面重大過失造成的悽慘事故」，判決被告方必須賠償松永拓也等家屬約1億4600萬日圓。

判決指出，被告即便有身體機能衰退帶來的宿疾，已被醫生要求盡量減少開車，認定被告仍繼續開車的結果就是違反最基本應準確操作油門和煞車的注意義務，導致兩人喪生，因此裁定應支付死亡慰問金等。

日本放送協會（NHK）報導，松永拓也今天在法院宣布判決後表示，「雖然已經無法再擁抱妻小，至少不要讓他們2人白白送命，會好好積極地活下去」。

飯塚的律師今天回應，「真誠接受判決，詳查判決內容後會盡快判斷之後的因應」。

東京地方法院於2021年9月認定飯塚搞錯油門與煞車肇禍，判決飯塚有期徒刑5年。飯塚當時並未上訴，目前正在服刑。