韓國浪漫復仇劇《完美的結婚公式》26日在韓舉辦記者會，曾拍過《婚詞離曲》第三季的導演吳尚原，提到執導本劇的原因表示：「每個人在生活中都會有想回到過去的某個時刻，觀眾們透過本劇可以享受到代理滿足的那個瞬間」。由於劇中有不少演員都是《婚詞離曲》系列的老班底，吳導演也強調這次他們飾演的角色都與前作大不相同，演員們都是實力派演員演技相當紮實，他們在新劇中的形象大變身將會是精彩看點。

《完美的結婚公式》改編自下載量高達900萬次的同名網路小說，故事描述韓苡珠（鄭侑敏飾）在上輩子得知丈夫劉世赫（吳承允飾）愛上自己的妹妹韓宥拉（陳智熙飾）後發生嚴重車禍，當她再次睜開眼睛時竟回到了一年前試穿婚紗的那一天，便決定計劃復仇，要嫁給妹妹喜歡的男人徐道國（成勛飾），展開驚險又隱秘的契約婚姻；該劇還有實力派演員群姜新孝、李敏英、李美淑、全盧民、金應洙等人一起演出。

成勛飾演事業有成的富三代，他表示該角色在女性眼中是個完美男人，跟本人大不相同，理解上有點辛苦，並因此笑稱：「為了成為童話（中的完美男人），我也放下一切，以重生的心情來演戲」。記者會上，當飾演成勛劇中母親李美淑，以及「前世情緣」李敏英的2位資深女演員上台時，成勛展現了紳士風範，特別跑去攙扶，逗得2位姊姊樂開懷。李美淑隨後提到是其他演員都稱自己為「老師」，唯獨成勛很勇敢地一直喊自己「姊姊」，因此對戲時心情格外地好，也會盡量多幫他。

曾在《婚詞離曲》裡飾演成勛外遇對象，外型溫柔嫻熟的李敏英，這次「轉性」飾演鄭侑敏的狠毒養母，成勛表示，與李敏英的關係一直都很好，私下也經常聊天，李敏英曾透露是首度大膽演如此狠毒的角色，但沒想到竟比想像中更適合，成勛緊接著爆料「她本人也非常享受地演戲，演得非常棒，棒到讓人懷疑這是不是天生該走的路」，李敏英則害羞回應，2人在前一部作品飾演戀人，這次卻成為互相討厭的關係，所以在開拍時覺得非常有趣，雖然心裡覺得有點受傷，但看到他愛著鄭侑敏的眼神，就覺得成勛果然是天生的浪漫愛情劇演員。

此外，由於成勛演完《婚詞離曲》第2季後就辭演該劇，原本的渣男律師角色改由姜新孝演出，2人在《完美的結婚公式》終於合作，姜新孝表示在前作是跟著走在成勛走過的路的感覺，這次在劇中儘管是對立關係，但因為彼此個性都很爽快，配合起來相當有默契。

而以《紅氣球》奠定實力的鄭侑敏，這次飾演重生回到過去的女主角，她坦言本劇剛開拍時自己相當緊張，壓力也非常大，因為原著小說人氣相當旺，1人分飾2角的關係等於在一夜之間就要展現出完全不同的魅力，一度苦惱要如何呈現有說服力的演技而逐漸失去方向與感到不安，幸好導演和其他演員都努力幫助自己找回角色，也逐漸減輕負擔和壓力來演出，所以後來以有趣的心情投入演出。

此外，童星出身並在《Penthouse上流戰爭》系列演出「劉珍妮」一角的陳智熙，這回可說是首次「轉大人」，做了深度功課的她表示，飾演的「宥拉」不是單純的反派角色，而是具有多種魅力，自己在詮釋這個角色的過程中，反而產生了共鳴與憐憫，為了演出網路版和電視版的魅力付出了很大的努力。

《完美的結婚公式》本周六（28日）起，每週六日晚間10點在friDay影音獨家跟播。