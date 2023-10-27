雖然台灣是素食王國，但其實素食之中又有分各種不同的吃法，店家必須要先做足功課，才能避免顧客破忌。有老闆在網路上抱怨，客人因為素食便當中含有蒜頭而打來破口大罵，讓他質疑「蒜頭算是葷食嗎」，結果反而被網友上了一課。

一名老闆今（27）日在臉書「匿名公社」表示，昨天有客人訂了26個素食便當，他今天按照約定好的時間準時送達，結果事後對方竟因為便當裡面有蒜頭而打來破口大罵，讓他忍不住抱怨「蒜頭算是葷食嗎？用蒜頭爆香怎麼了？嘴巴有問題別出來害人好嗎」，並感嘆說「奧客真的永遠不會知道自己就是奧客！」

結果此文瞬間引起網友討論，說「蒜頭是葷食啊，韭菜、蔥也都是」、「在台灣做料理的不知道蔥蒜在某些素食裡算禁忌物」、「素食有分啊，看來是您不懂」、「如果不清楚什麼是『素食』就不要接單硬要賺，不僅浪費的食材也浪費了別人用餐的時間」，不過也有人說「訂的人沒說明，賣的人也沒問清楚。服務業確實挺討厭這種啥不能吃、啥不能碰的人，真是毛一堆，應該要有特殊要求的都要加價收」。

台灣人常吃的素食分為全素、蛋素、奶素、蛋奶素及五辛素等，其中五辛素指的是蔥、蒜、韭菜、蕎及洋蔥，來源其實與佛教有關，因神佛認為食用五辛會導致人產生淫慾，因此將之列為禁忌；此外，最早的「葷」其實不是指肉食，而是指這五辛，意思是有辛味的蔬菜，這也是為何「葷」字的部首為「艸」的原因。