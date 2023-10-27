世界大賽明天開打，遊騎兵與響尾蛇隊爭奪冠軍，響尾蛇隊中的台美混血、台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll）將在首戰上場，他也將是世界大賽舞台上，史上第一位具有台灣血統的選手。受訪時提到此事，卡洛爾也直呼「哇，太酷了」，還說對此感到很自豪。

大聯盟官網專文介紹卡洛爾，提到他將會在首戰上場，也將成為史上第一位站上世界大賽舞台具有台灣血統的選手。卡洛爾在聽到此事時也露出笑容說「哇，那真是太酷了。我不知道」，他也提到祖父母曾住在台灣、媽媽在台灣出生，「我的台裔血統能夠為台灣棒球帶來榮譽和關注，我對此感到很自豪」。

文中也提到，曾經參與過季後賽的台灣選手包括王建民、陳偉殷，但卡洛爾是第一個闖進世界大賽的選手；另外，世界大賽首戰將在游騎兵所在的城市德州開打，卡洛爾的祖父母現在也正居住在德州。

專文指出，響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）給卡洛爾很高的評價，「我們擁有很多好選手，但他是其中的那位超級巨星，如果沒有他，我們不可能走到這裡。」卡洛爾的隊友、牛棚大將塞沃德（Paul Sewald）也說，「球星都是在季後賽中嶄露頭角。整支球隊都需要出色表現，但如果你要贏球，你的球星必須表現出色。當談到第七場比賽時，誰是最佳球員？那就是他。這就是贏球的方式。」

文中也提到，卡洛爾帶來真正的五項技能，有25轟、54次盜壘，並擁有.868的OPS，使他成為國家聯盟歷史上第一位有25轟、50盜的新秀。