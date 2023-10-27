高市府經發局在高雄知名地標85大樓19樓，打造「大港創艦MEGABAY」新創基地，27日在高雄市長陳其邁見證下正式開幕，未來將協助新創與企業對接合作機會，透過以大帶小引領新創出海搶國際市場訂單，並把握淨零商機，打造國際型創業生態系及共創聚落。

「大港創艦MEGABAY」是高市府第三座新創基地，磅礴船艦作為設計意象，搭配市府「數位、淨零」雙軸轉型作為推動主軸，提供新創企業辦公室空間及專業輔導服務。

大港創艦MEGABAY新創基地將協助新創對接企業。（圖片來源：高市經發局提供）

陳其邁表示，高雄在三年間從智慧城市末段班躍升到第一的資優生，關鍵就在執行力，以及對於數據的瞭解、掌握與應用；市府在過去疫情期間即與中央聯手，推動亞灣計畫，並規劃在85大樓建立旗艦級的新創基地「大港創艦MEGABAY」，提供新創團隊最優質的場域及資源。

他說，今年同步啟用亞灣2.0計畫，招募國際旗艦的研發中心以及教育訓練服務進駐，整個亞灣區在行政院的支持下，中央地方合作，更希望可以擴大新創公司連結，讓軟體及智慧城市應用，服務的聚落生態能夠成型，轉換為商業模式，創造商機要打造高雄為全台最大的智慧城市，提供完整的智慧科技解決方案。

大港創艦MEGABAY新創基地正式開幕。（圖片來源：高市經發局提供）

經發局長廖泰翔表示，近年市府成功引進成功大學智慧半導體及永續製造學院、中山大學國際金融學院，以及經緯航太、合勤科技、台灣智慧農業、樺晟電子等上市上櫃公司進駐，85大樓凝聚出產、學、研的能量，「大港創艦」新創基地的加入，提供新創企業更多聚集創新思維和資源的整合平台，除創業培訓空間與專業輔導服務，更將以協助新創打入大廠供應鏈為目標，邁向國際市場航道。

經發局補充，大港創艦基地已有IoT無線傳輸、無密碼生物辨識、ARVR應用、運動科技與行動電源租借服務等企業及協助上千家新創獲得合作機會的Creww Japan日本加速器進駐，歡迎其他與數位、凈零轉型相關之新創企業申請加入，市府將持續鼓勵新創企業吸引優秀人才返鄉回流，創造就業機會，與高雄學界及產業園區等合作，共同研發相關技術推動產業、數位轉型。