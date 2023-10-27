女性創業已成為全球發展的重要趨勢，女性創業家不再是例外，台北市產發局於今(27)日在boven雜誌圖書館辦理「『為妳喝采』臺北女力創業沙龍」，邀請女董代表與曾獲得獎勵補助之女性創業家分享心路歷程、創新想法實踐、經營方式、所遇挑戰與機會等經驗與故事。

根據2022年萬事達卡「女性創業指數」報告，台灣在全球65個經濟體中排名第6，較前一年提升2名，是亞洲的領頭羊，其中「女性金融包容性」及「政府對中小企業的支持」等項目的表現更是領先全球，反映政府、企業和社會組織的共同努力，致力於支持女性參與經濟活動，為女性創業者提供更多機會。

聯寶電子董事長譚明珠分享，當時她觀察到全球網路通訊與光電產業的市場潛力，自己在28歲時以僅有的5萬元存款加上跟親友借貸的20萬元，跟朋友湊足了200萬元創業資金，在1988年時成立聯寶電子，從財務背景跨入電子業，開啟了她的創業路。

她說，多年來專注發展LinkCom及INCORE自有品牌，深耕通訊、電源、電感以及平板變壓器等磁性元件，無線充電模組、智控模組解決方案服務，是少數可同時供應通訊及電源產品之磁性元件領導廠商，目前已服務全球超過30家終端客戶群，經過35年努力，終於在今年5月時正式在台掛牌上櫃。

彼此影業共同創辦人陳郁佳自述，她在財金系畢業後進入海外金融機構，但因為熱愛電影決定跨入電影產業，與2位美國電影學院畢業的夥伴共同創業，拍電影除了導演、編劇、演員，更需要財務控管、資源分配，代表作是疫情期間拿下近2億元票房佳績的「孤味」。

北市產發局表示，北市府努力打造友善的創業生態圈，為女性創業家提供資金上的支持，「台北市產業發展獎勵補助計畫」自2011年至2023年09月30日共通過2136件申請案，其中533案為女性創業家，占核定補助案件25％，且核定補助案件為女性創業家比例從103年之21％到109年之31％呈現逐年成長趨勢，近二年更上升至37％。

北市產發局指出，透過不斷辦理女性創業家分享活動，為女性創業者給予經驗上的傳承，分享女性創業之甘苦談，鼓勵所有女性勇敢跳脫框架翻轉困境，實現自己的夢想。