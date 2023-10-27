為學校營養午餐做好把關機制，台中市政府農業局分3階段推動「營養午餐食材供應平台」規畫案，市議員施志昌、林祈烽與鄭功進27日關心推動進度，他們說，目前平台規畫已進入第2階段，但廠商訂單量僅個位數，要求市府跨局處協助，除保障營養午餐食安，也幫助農民產銷。

施志昌表示，農業局規畫「營養午餐食材供應平台」分為3個階段推動，第1階段由果菜市場設立「有機及產銷履歷蔬果供應專區」，接著輔導果菜市場設置「營養午餐蔬果食材預約平台」，可接受團膳廠商採購預約，配合人力執行抽驗，減少不合格產品流入營養午餐；第3階段則是由農業局輔導果菜市場增添設備、媒合教育局設立供應平台，並輔導農民生產。

施志昌說，透過營養午餐食材供應平台的設置，讓農業局直接從果菜市場採購有機及產銷履歷的蔬果，並直接檢驗，同時與學校營養午餐合作，除讓學生吃得健康，也鼓勵農民多種植有機或產銷履歷的蔬果，但平台建置至今訂單僅個位數，質疑究竟是未有效推廣還是廠商不願意來。

農業局長張敬昌表示，已請果菜市場建置有機及產銷履歷蔬果供應專區，另今年6月也完成營養午餐蔬果食材預約平台建置，但因之後就遇到暑假，因此最近才有訂單；多數團膳業者都是向南部農業縣訂購蔬菜，且果菜市場的篩檢機制嚴格，導致訂單較少，市府將於明年底完成第3階段建置，屆時全市都會納入。