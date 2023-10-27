基隆市「9026」路線國道客運自今年1月由福和客運接手營運後，便頻頻傳出運量不足，經營出現狀況等傳言，並有消息指出11月業者將停駛，讓通勤族相當擔憂。對此立委蔡適應（左）27日邀集公路局台北市區監理所副所長李珮芸（右）了解情形，並要求9026路線不能停駛，應盡快協調其他業者接手。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市「9026」路線國道客運有傳言指出11月業者將停駛，讓通勤族相當擔憂。對此國民黨立委參選人林沛祥批蔡對此狀況長期無作為，還轉嫁責任至業者和監理單位，是對市民權益的背叛。（本報資料照）

基隆市「9026」路線國道客運自今年1月由福和客運接手營運後，便頻頻傳出運量不足、經營出現狀況等傳言，讓通勤族相當擔憂。對此民進黨立委蔡適應27日邀集公路局台北市區監理所掌握情形，並要求該路線不能停駛，應協商有意願業者盡快接手。國民黨立委參選人林沛祥則重批蔡長期無作為，還轉嫁責任至業者和監理單位，是對市民權益的背叛。

蔡適應說，客運9026從年初至今營運的情況「每況愈下」，對福和客運的服務品質感到憂心，尤其這條路線是安樂區重要的城際運輸路線，有許多朋友使用9026路線通勤。

蔡適應指出，目前福和客運尚未提出停駛9026的申請，不過發車的情況每天都有人向他陳情，期盼該路線能有顯著的改善。他也要求監理所務必準備好備援計畫，不只是請其他業者支援發車，也要準備好萬一福和客運、皇家客運退出後，未來公告招標路線的誘因和條件。

蔡適應強調，當初首都客運退出9026路線後，原本重新招標的條件，到上路行駛後一變再變，甚至連福和客運的經營團隊都不斷改變，導致許多市民對於該路線服務品質感到失望，並要求監理所要做好客運監理工作，以符合基隆市民的要求。

國民黨立委參選人林沛祥則批蔡對9026路線的「關注」乏善可陳。林質疑，多年來為何業者接二連三退出經營？這不僅是業者的問題，更反映出立委對於基隆市交通議題的長期無作為。

林指出，自首都客運因為虧損而退出後的短短一年內，接駛的皇家客運、福和客運相繼傳出停駛的消息，這背後的根本問題是什麼？蔡在多年立委任內，對此毫無建樹，反倒轉嫁責任至業者和監理單位，實為對市民權益的背叛。

林強調，交通問題需要從根本政策面著手，而非單一的業者更替。問題的核心在於長期的制度缺陷和立委的不作為。若無法解決這一根本問題，即使更換業者，也只是治標不治本。

無黨籍立委參選人王醒之則表示，9026路線在安樂區搭乘的需求大，然而長期以來客運業者在成本上漲、司機人力不足的狀況下開一班虧一班，年初轉由福和與皇家聯合經營後，搭乘品質也讓民眾擔憂。王認為公路局應有更積極「治本」作為，而不是總是在某路線經營不善後才進場協調，此舉是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，過度倚靠單一業者苦撐，無法提供民眾穩定的搭乘品質。

王表示，公路局應從整體的角度，透過搭乘需求數據分析，從根本整合國道客運業者資源發展聯營模式，發展「客運大聯盟」，才能真正讓基隆國道路線更有效率、班次更穩定，回應大量基隆通勤族的需求。

監理所回應，針對9026路線的後續如班次不足、無法開出的部分，將先行協調其他業者支援，盡可能維持營運；另外，監理所針對業者違反規定的部分，現階段已開出60幾張罰單，若業者不繳納的話，將會送法務部行政執行署來執行。