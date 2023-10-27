新北市淡水警分局與轄內金融機構聯手防堵詐騙，從今年7月迄今，近4個月的時間內共攔阻10件詐騙案，防堵金額共計670萬餘元，警方呼籲，詐騙猖獗，但不管詐騙手法如何改變，小心求證才是防詐的不二法門。

淡水1名74歲陳姓婦人，今年9月結識1名網友，對方聲稱「一個月5至10倍以上利潤、虧損100％賠付」，慫恿陳婦投資，本月20日陳婦誤信對方話術，前往銀行提領120萬準備投資，幸好行員察覺她疑似遭詐騙，立即通報警方到場協助，員警查看雙方對話內容，確認是假投資詐騙，經解說後，成功讓陳婦打消匯款念頭。

本月23日，1名68歲王姓老翁，在網路上認識1名港籍女子，雙方相談甚歡後，該女子稱要來台與王翁同居，並要帶30萬港幣入境，但因無法攜帶這麼多現金，要求王翁申請外幣帳號，女方再匯款至王男帳號，要他申辦帳號後將帳號拍照給她，並將提款卡寄過去給香港。

王翁前往郵局詢問相關辦理事宜時，行員警覺老翁可能遭詐，立即報警，警方到場後立即發現是「假愛情交友」詐騙帳戶手法，向王翁說明，若把帳戶跟提款卡提供給對方，將被拿去當洗錢帳戶，淪為人頭戶詐欺犯，王翁才驚覺事態嚴重，立即取消申請業務。

警方表示，詐騙類型百百款，其中「假投資」詐騙金額及件數逐步攀升，詐騙集團於網路社群置入假投資廣告、簡訊、Line及臉書等訊息，民眾切勿相信標榜「穩賺不賠」、「高報酬、低風險」等話術，若真的遇上了，應先冷靜思考或撥打165反詐騙專線查證，避免成為受害者。