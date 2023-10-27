孫盛希日前以嘉賓身分出席時裝週。（滾石唱片提供）

孫盛希日前以嘉賓身分出席時裝週。（滾石唱片提供）

孫盛希日前飛往歐洲參與「夏姿‧陳24春夏巴黎時裝秀」，以看秀嘉賓身份出席巴黎時裝週行程滿檔。她笑說：「從巴黎回到台灣那天，回家整理行李一小時，洗個澡就再度出門飛馬來西亞工作，結束後再去新加坡演出，同一週內從來沒有這麼瘋狂飛過。」

孫盛希身穿黑色帶白領的簡約禮服出席巴黎時裝秀，袖口刺繡的花紋一展東方氣息，低調優雅又不失甜美，孫盛希分享：「這套顏色和剪裁很正式、有氣勢，一看到就聯想到我非常愛的女演員安・海瑟薇。」更透露安・海瑟薇是她當初喜歡上時尚圈的關鍵；此外，孫盛希也首次與奧斯卡影后楊紫瓊同場看秀，讓她興奮直呼：「我就在隔不遠的位子看著這很酷的景觀。」

孫盛希睽違近3年即將推出新專輯《Boomerang》，她為此投入相當多心力，更身兼企劃統籌，「這次又比之前參與更多事，雖然有幾度小崩潰，但也都在進度內一步步完成了，真的可以說是用生命在做專輯！」雖前陣子工作忙碌，仍持續進行著專輯相關的製作工作。