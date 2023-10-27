國際愛優生文化教育交流協會台灣分會 (AYUSA) 致力於培育青年學習跨國文化與多元教育，然而近日指控台北市教育局一改過去提供協助的立場，拒絕協助分送交換獎學金申請簡章，籲北市府重新考慮；北市教育局表示，該協會的交換生獎學金計畫並未檢附獎學金相關額度及說明資料，且雖名為獎學金，但有辦理代辦以及收取費用情形，因此未協助公告。

愛優生教育協會台灣分會表示，愛優生教育協會創辦於美國舊金山，自1980年起一直致力於推廣歐美教育文化，為近兩千名台灣高中學生提供了跳脫舒適圈、增廣見聞的機會。相信透過體驗西方「人本教育」，學生可以提升視野、深入學習，能夠更好地參與全球社會議題。

愛優生教育協會台灣分會指出，過去北市教育局曾是愛優生教育協會的積極合作夥伴，支持並擔任指導單位，然而疫情後卻遭遇不同態度的對待，如今台北市府卻拒絕協助將歐美各國交換的獎學金申請辦法發文給各校，讓人感到困惑。

愛優生教育協會台灣分會強調，交換學生的視野與歷練，可以使台灣青年學生更能了解全球文化多樣性，培養解決複雜問題所需的技能，並提升生活技能、職能和品格的發展，呼籲台北市府重新考慮其拒絕協助的立場，以支持這一有益台灣青年學子實踐行萬里路之海外機會教育，使更多台灣學生能夠參與全球交流、拓寬視野，並為台灣的未來做出積極貢獻。

對此，台北市教育局回應，該協會9月5日來函，請教育局轉知各校，雖為交換生之獎學金計畫，但並未檢附獎學金相關額度及說明資料，且經網路查詢，其函雖說明提供獎學金，但有辦理代辦以及收取費用情形，因此未協助公告，「另目前未查有北市教育局協助擔任指導單位之相關文件」。