31歲鄭姓男子駕駛曳引車在桃園大園國際路二段欲左轉時，與33歲許姓男子駕駛的大貨車碰撞。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區國際路二段27日傍晚發生曳引車與大貨車碰撞事故，2名駕駛受傷送醫，意識清楚無生命危險。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區國際路二段，今天（27日）下午3時許，發生7輛大小車的連撞車禍事故，當時鄭姓駕駛（31歲）開著曳引車欲左轉時，與對向許姓駕駛（33歲）的直行大貨車發生嚴重碰撞，造成鄭姓駕駛被甩出車外，這起車禍還波及路邊5輛汽機車，2名駕駛受傷送醫治療，無生命危險，其中許男酒測值達0.16毫克，超過標準值，詳細肇事原因待後續釐清。

警方指出，鄭男今天下午晚3時許，駕駛曳引車沿國際路二段往竹圍方向行駛，行經中央路欲左轉時，與對向許男駕駛的直行大貨車發生碰撞，造成路旁的5輛汽、機車及超商門市招牌損壞，現場一片狼籍。

警方到場發現由於2車是「車頭相撞」，因此曳引車與大貨車的車頭都撞得面目全非，警方替2名駕駛實施酒測，發現直行車的許男酒測值達0.16毫克，已經超標，後續救護人員將2名駕駛送醫治療，意識清楚無生命危險，詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清。

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