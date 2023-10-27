海基會今日表示，24日晚間7時許接獲通報，22位台籍遊客、分乘4部5人座車輛，23日傍晚行經新疆塔縣時，其中一車發生嚴重車禍，造成一位死亡、一位昏迷、兩位骨折。

海基會透過書面指出，該會緊急服務專線24日晚間7時許接獲陳姓民眾通報，其親人近日參加新疆旅遊活動，於新疆塔縣發生車禍，造成左胸骨折。據轉述，有22位台籍遊客，分乘4部5人座車輛，本月23日傍晚行經塔縣時，其中一車發生嚴重車禍，造成一位死亡、一位昏迷、兩位骨折。

海基會說明，該位傷重昏迷人員被送往新疆塔縣人民醫院進行急救，兩名骨折傷者目前意識清楚，並無生命危險，目前在喀什地區人民第一醫院治療。海基會協助其中一位傷者親屬1人趕往新疆（其他傷亡旅客之家屬已在大陸）；因其護照、台胞證逾期，因此向海基會求助，並於27日下午順利前往。

海基會說，獲悉案情後，已通報大陸海協會提供必要協助；海基會將視家屬後續需求提供必要協助。

海基會補充，經洽交通部觀光署表示，已向富邦旅行社確認相關行程係由富邦旅行社員工廖致良先生自行邀集親友組團赴大陸新疆之團體，非由該旅行社辦理，爰未違反旅行社組團赴陸之禁令，後續如需查核該旅行社將配合辦理。