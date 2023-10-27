屏東立委第二選區（屏南）因民進黨推出徐富癸參戰，無黨籍蘇震清也推出兒子蘇孟淳參選，不少支持者擔憂屏南綠營分裂、影響選情，加上蘇陣營一再強調「在地聯盟」拉攏各黨派支持，令綠營選情疑似危機四伏，對此，徐富癸27日發布「給黨員的一封信」，呼籲黨員團結，不再向家族政治妥協。

徐富癸在信中指出，「還要這樣下去嗎」？很多黨員同志、綠營支持者曾經都有相同的糾結，但這次，他呼籲黨員不再向家族政治妥協，無法容忍明明是黨、是鄉親栽培來為人民發聲的立委，卻在家族利益優先的扭曲下，變成父傳子的荒謬鬧劇，這絕對不是民進黨、不是黨員可以容忍的。

徐富癸表示，黨內熟悉他的好朋友都知道，他没有政治企圖心，只是個熱愛台灣、認同民進黨的終身黨員，參選從來不是人生的選項，這次為了捍衛民進黨「公平正義」的校心價值，他才決定站出來到幕前，義無反顧。

「最高一天接了300通電話的紀錄」，徐富癸回憶，自己擔任幕僚期閒，在歷次大選都沒有缺席，無論總統、立委或縣長選舉，都是扮演最佳後勤支援者角色，平日各項服務工作也讓他創下最高一天接了300通電話的紀錄，屏東政壇最經典的話就是「有代誌找富癸」。

他說，這封給黨員的信，已陸續寄發至屏南黨員家中，他拜託民進黨員聆聽他迫切的懇求和願望，團結是一個政黨最基本的精神。