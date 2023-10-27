女單生涯累積499勝的台灣「羽球一姐」戴資穎，今天在法國公開賽女單8強叩關另一個里程碑，對泰國女將革通（Supanida KATETHONG）在首局後段拉開差距，次局陷入苦戰，所幸決勝局穩住陣腳，最終以21比16、10比21、21比17勝出，挺進4強也成為首位女單500勝好手。

左手持拍的革通26日剛過26歲生日，目前世界排名16，過去3度遭遇小戴都以直落2敗北，今天開局甚至曾以6比3領先。不過小戴耐心吊動對手，輔以拿手的多變節奏，在技術暫停後逐漸拉開差距，以一波4比0攻勢取得18比12領先。儘管革通也連追4分，不過小戴一記漂亮小球讓革通回擊掛網，連拿3分仍率先拿下首局。

次局換邊小戴一路落後，技術暫停就以4比11落後，後段也無法將差距縮小到5分內，力戰19分鐘後被革通扳平局數。所幸決勝局小戴找回手感，在3平後打出一波6比1強攻，包括漂亮壓線得分讓對手挑戰失敗與幸運爬網，隨後以完美假動作滑拍讓革通望球興嘆再殺球得分，技術暫停以11比5穩定領先。

換邊後小戴突然「斷線」連丟4分，被革通追到兩分差距。小戴稍喘口氣於接發主動搶攻，突擊得手讓革通飛身救球掛網，但隨即連丟4分被追成17平。所幸此時小戴穩住陣腳，連拿4分搶下勝利。