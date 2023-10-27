俄羅斯總統普丁本週五（27）前往科羅廖夫能源火箭航太集團（S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia）會見一群年輕的火箭科學家，以確保該國有培育新一代的創新者，以鞏固俄羅斯在太空探索領域的能量，隨後會見俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長波瑞索夫（Yuri Borisov）宣布打造新的俄羅斯太空站，預計在2027年發射第1個模組。

綜合俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）和《塔斯社》（TASS）27日報導，近日以來，普丁十分重視火箭領域發展，今天的會晤直播中，他讚揚了年輕火箭科學家的非凡成就和對國家太空計劃的開創性貢獻。他強調了對研究和開發的投資，促進教育機構和太空機構之間的合作，以及維護俄羅斯在火箭科學領域的能量。

隨後的太空工業發展會議後，聯邦太空總署署長波瑞索夫表示，普丁已經批准建設俄羅斯聯邦軌道太空站的指示。

「已經獲得批准，聯邦有關於載人的太空計畫已獲得批准。資金已經撥款，主要參數已經確定。」他接著表示，確保俄羅斯載人太空飛行計劃的持續進行是一項迫切任務。

他再次強調，國際太空站（ISS）將在2030年之前報廢，這產生了一種情況，如果「國際太空站不再存在，而俄羅斯的太空站卻還沒蓋好」的風險

先前，太空站計畫的首席設計師柯茲辛尼可夫（Vladimir Kozhevnikov）表示，第1個太空站模組——科學和能源模組，計劃於2027年底發射。他說，節點、閘道、基地和定向模組計則將在2028年至2030年之間發射。

普丁稍早則談到，俄羅斯新太空站的第1個模組可能在2027年進入軌道。