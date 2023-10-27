「藍白合」陷僵局，前立委郭正亮日前爆料，民眾黨總統參選人柯文哲心中屬意的副手為前高雄市長韓國瑜。郭正亮今天(27日)還原始末表示，「柯韓配」本來就沒有問過韓國瑜，因為這是他跟柯文哲聊天，談如何爭取鴻海創辦人郭台銘票的一個提議而已。

郭正亮今（27日）在政論節目《新聞大白話》中表示，柯韓配本來就沒有問韓國瑜，因為這是他跟柯文哲在聊天，當時柯文哲說，郭台銘的票我們一定要面對，因為郭台銘有將近10%的票。柯還說，將來藍白合，郭台銘的票要如何爭取過來？郭正亮就回說，若要能夠爭取郭，韓國瑜會比國民黨總統參選人侯友宜還要多。

郭正亮強調，這只是一個提議而已，當時柯文哲並沒有回應，柯文哲聰明得要命，所以他們只是在講，郭台銘的票要如何爭取。

郭正亮接著指出，柯韓配也有後遺症，很多知識藍會因為這樣不投票，比如有一些人對韓國瑜還是有成見。

另外，針對《TVBS》公布的最新總統大選民調，在中間選民的支持度，侯友宜降了1成。郭正亮表示，他看到中立選民這樣的消長，也許侯友宜應該要走走校園，若他能在校園得分，中立選民肯定增加。