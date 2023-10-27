不同地區有各自的風俗民情，也因此衍生出各種不同的習慣。經常分享台日差異的「日本人的歐吉桑」就PO出一張照片，上頭是一間超商公告稱「請勿在廁所飲食」，引起網友討論。

「日本人的歐吉桑」今（27）日在臉書貼出一張照片，只見該張公告寫著「請勿在廁所內飲食」，日本人的歐吉桑則說，雖然台灣人可能不太能理解這個狀況，但其實在日本，真的有要在洗手間裡吃東西才會感覺到輕鬆的人。

一張照片讓網友驚呼「壓力好大」、「在廁所吃東西真的無法理解，感覺就挺噁心的」、「我記得這個習慣是因為被霸凌排擠所造成的」、「便所飯」、「校園漫畫裡面偶而也會出現，躲在廁所裡吃飯」、「喜歡配著廁所的特殊氣味用餐嗎？」

其實，喜愛台灣文化的日本Youtuber吉田皓一，過去也曾拍影片分享台灣人不能理解的日本文化，其中就包括在廁所內用餐、休息睡覺；他解釋，因為在日本若是單獨一人用餐，很容易就會被認為是孤僻的人，因此有些不想在吃飯時還要進行社交的人，會選擇準備一些較方便食用的餐點，一個人躲在廁所裡面用餐，長期下來才因此有了「便所飯」這個稱呼。