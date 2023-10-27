（國際扶輪提供）

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國際扶輪3521地區主辦的2023年國際扶輪青年領袖獎台北論壇在台北舉行，共有20個國家46位中外青年，參加10月28日、29日為期兩天的會議。其中烏克蘭的雪佛索娃是透過艱辛過程來到台灣。

這次論壇是由國際扶輪3521地區主辦，台北市政府觀傳局協辦，在台北醫學院的國際會議中心舉行。共有來自烏克蘭、英、美、德、法、丹麥、阿根廷、土耳其、諾魯、日本、及東南亞…等及台灣共20個國家的中外青年領袖參加，包括世界最小的島國諾魯共和國也有兩位青年參加，台灣則有20多位青年菁英參加論壇。

這也是國際扶輪3521地區第一次擴大邀請全球青年領袖來台參加國際性英語論壇，他們是22至35歲的青年，至少有一年的職場經驗，於各行各業有所專精。3521地區總監章金元希望透過大型的青年交流，增進新世代的國際視野，也讓世界看見台灣。

由國際扶輪在世界各地針對青年舉辦的年度活動（Rotary Youth Leadership Awards，簡稱RYLA），藉由扶輪社的贊助，由各地區主辦訓練課程，讓青年得以學習領導能力及學會關心社會。而這次在台北舉辦的國際RYLA英語論壇，是由3521地區前總監馬靜如律師擔任主委，她的國際經驗非常豐富，透過了國際扶輪組織邀請到各國的青年精英來台。

其中，最特別的是透過烏克蘭的扶輪社邀請到了一位戰火中的青年Daria Shevtsova ，一位具備法律專業的美麗又勇敢的女孩，歷經艱難得以成行 ，她說：「當我得知有機會參加台北的 RYLA 時，我無法抗拒這樣一個與來自世界各地志同道合年輕領導人交流的機會。扶輪的核心價值之一是促進國際和平，身為烏克蘭人，我尤其希望為這崇高理想有所行動。就像世界上許多地方，烏克蘭面臨著挑戰及衝突，透過來到台北的RYLA，我相信，我可以學到寶貴的領導技能，獲得新的視角，並擴展連結，為我的祖國帶回正面的影響力。」