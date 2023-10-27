水稻「褐飛蝨」蟲害肆虐，南投縣草屯鎮農會契作的60公頃台稉9號良質米首當其衝，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃，受害面積達3成，縣長許淑華27日偕同立委馬文君實地現勘，要幫稻農爭取比照天然災害農損現金救助度難關。

縣長許淑華與立委馬文君今天前往遭「褐飛蝨」蟲害的稻田進行實地會勘，並聽取農友、草屯鎮農會反映心聲，許淑華促請鎮農會提早啟動收購作業，希望儘量減少農友損失；馬文君則承諾會全力促請農業部比照天然災害農損現金救助等措施，幫助這次受水稻褐蝨蟲害的稻農度過難關。

李姓農友指出，這次被褐飛蝨蟲害大舉入侵的水稻，都快進入最後的收割階段了，但每叢結實纍纍的水稻卻至少有超過200隻褐飛蝨入侵，飽滿的稻穀不堪被飛蝨吸汁，平均1天每分地會減收超過1000元的稻穀，現在損失已經超過3成，如果再不搶收，恐怕再過不到1週，這期收穫就全落空了！

立委馬文君指出，這次褐飛蝨蟲害災情已遍及中彰投，尤其是屬於早熟稻的草屯鎮台稉9號良質米田區，原本飽滿的稻殼受蟲害後都成空包彈，災情慘重，雖然蟲害非屬天然災害農業災損救助對象，但農友受災受損是事實，她會全力促請農業部體恤農民，比照天然災害給予現金救助等補貼救濟。

許淑華也說，縣府已和鎮農會達成提早加速契作水稻收購作業，希望能以越早收割、收購的行動，減少蟲害速度，讓農友損失減到最少；另縣府除了協請馬立委向中央農業部提報並爭取中央重視補助救濟，也會由農業處研議除了噴藥防治外，找出其它更有效又可行的防治方法幫助農民。