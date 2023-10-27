台北市長蔣萬安27日上午率副市長李四川、林奕華，以及市府團隊一同赴台北大巨蛋「開箱」。蔣萬安表示，「現在，我想向32年前在雨中呼喊的球迷朋友回應，我們有巨蛋了」。李四川傍晚也貼出自己拿球棒的帥照，「感謝所有施工團隊的付出與辛勞，也謝謝市府同仁的努力監督」。許多網友大讚，「感謝有您」。

李四川今在臉書發文，「今天川伯不拿『槓槌』，改拿棒球棒，不是去打人，而是去大巨蛋打棒球。大巨蛋今天開箱了，感謝所有施工團隊的付出與辛勞，也謝謝市府同仁的努力監督。歡迎大家來台北大巨蛋看球」。並附上幾張拿球棒、接球，以及與團隊的合照。

台北市副市長李四川今與市長蔣萬安及市府團隊開箱大巨蛋，並在臉書貼出打棒球的照片。(翻攝自李四川臉書)

台北市議員李柏毅留言說，「感謝市長、川伯及市府團隊，感謝您」、立委游毓蘭也說，「感謝川伯和所有同仁的努力，終於讓大巨蛋重見天日！」許多網友留言大讚，「李副市長帥！謝謝您」、「感謝川伯，有你真好」、「川伯多才多藝人又帥，真是老百姓的福氣」、「川伯有你真好，蔣市長加油」、「感謝川伯和蔣市長的台北市府團隊，讓市民們終於脫離大巨蛋的擺爛，我們迎接嶄新的大巨蛋」。