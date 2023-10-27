鍾欣凌26日出席《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季殺青酒，帶領劇組唱跳、炒熱氣氛。（公視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季主演群張書偉（左起）、林筳諭、蘇晏霈、鍾欣凌、洪都拉斯、丁也恬、楊銘威、Darren邱凱偉、喬湲媛等人26日晚間出席殺青酒。（公視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季主創團隊與主演群26日晚間出席殺青酒。（公視提供）

公視與東森合製的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季日前正式殺青，主演群鍾欣凌、張書偉、洪都拉斯、Darren邱凱偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、喬湲媛等人26日晚間出席殺青酒，「全民婆婆」鍾欣凌帶動全劇組唱唱跳跳，現場嗨翻。鍾欣凌表示：「很開心但捨不得，希望觀眾喜歡，可以延續第一季的好成績，所以我們都戰戰兢兢！」

Darren鼓吹製作人陳慧玲拍《婆婆》實境節目：「想趕快跟大家一起吃喝玩樂，吃喝『漂』賭樣樣來，水上漂的漂。」陳慧玲笑說：「我來認真想一下。」鍾欣凌開玩笑說：「我們的實境秀就是帶我的小孩去把人家的店搞倒。」聽到實境節目的可能性，蘇晏霈非常興奮：「可以欸！我們蘇家人都很瘋。」張書偉也跟著敲碗：「完全可以啊！我們已經這麼有默契了。」眾演員都相當期待。

第2季才加入的洪都拉斯很開心表示：「今天真的很歡樂，每個人終於卸下高壓可以一起好好聊天，老實說一開始進劇組很有壓力，但跟大家相處下來真的很快樂，這次有種『劇本是參考用』的新學習，我很喜歡這樣的風格。」

在第二季即將成為蘇家媳婦的林筳諭表示：「沒想到我們這些角色可以陪伴大家這麼久，捨不得就這樣結束，就像陪你走過童年的卡通，心裡會少了一個夥伴，我們真的很像一家人。」

蘇晏霈在殺青宴上看幕後影片看到泛淚，「剛剛看到我們的幕後花絮真的又哭又笑，不只是演員，真的是靠幕後工作人員，請大家一定要支持我們第2季，比第1季更突破，才有機會看到更多角色的成長，才會有第3季，請蘇家人不要這麼險惡了。」

楊銘威則對於能參與這麼多次同個劇組殺青酒表示：「這是第3次參加《婆婆》的殺青酒，但是依舊感動。」張書偉則認為這個劇組已經有長達3年的感情：「雖然沒有朝夕相處，但也已經是很長時間的共同努力，要跟劇組、跟發貴（角色名）說掰掰是真的捨不得。」飾演王少偉女兒的喬湲媛認為這部戲對她來說就像同樂會，很多學習也有很多感動。

製作人陳慧玲表示：「真的是很感謝辛苦的幕前幕後工作人員，陪我們創作出這麼棒的續集，我們都知道作品的第2季很難，謝謝公視繼續支持，很感謝編劇怡惠為我們帶來這麼精彩的劇本，也謝謝鄧導帶領演員繼續鬧，天然的好笑、天然的呆、天然的可愛，我找不到一個劇組可以這麼和諧，我真的無以回報，這個續集，非常值得期待。」

導演鄧安寧感嘆：「其實我是感動的，看到每個人的付出，那種自然的喜樂，希望在這麼多類型劇裡，我們是貼近觀眾的，可以跟著我們高興一下、感動一下。」